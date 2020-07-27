Kanal D Hekimoğlu dizisine Belçim Bilgin katıldı bakın hangi rolü oynayacak

Yayımlanmaya başladığı günden beri seyircisi tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu dizisi, yeni sezon için sete geri döndü. Eylül ayında başlaması beklenen dizinin kadrosunda ise bir değişiklik oldu. Belçim Bilgin, Hekimoğlu dizisinin kadrosuna katıldı.