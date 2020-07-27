Kanal D Hekimoğlu dizisine Belçim Bilgin katıldı bakın hangi rolü oynayacak
Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Belçim Bilgin, Kanal D ekranlarında yayımlanan Hekimoğlu dizisinin kadrosuna katıldı.
Yayımlanmaya başladığı günden beri seyircisi tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu dizisi, yeni sezon için sete geri döndü. Eylül ayında başlaması beklenen dizinin kadrosunda ise bir değişiklik oldu. Belçim Bilgin, Hekimoğlu dizisinin kadrosuna katıldı.
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak. Dizinin 16'ncı bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan oyuncunun karakteri Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu'nun karşısına çıkacak. Selin'in gelişiyle hastanede de dengeler değişecek.
Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı "Hekimoğlu", yeni bölümleriyle yakında Kanal D'de ekrana gelecek.
Peki, Hekimoğlu kadrosuna katılan Belçim Bilgin kimdir?
Belçim Bilgin 31 Ocak 1983'te Ankara'da doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar.