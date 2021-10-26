KANAL D Gelinim Mutfakta'da sunucu krizi Songül Karlı da gitti Safiye Soyman geldi!

KANAL D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışmalarından Gelinim Mutfakta ile ilgili, televizyon ve medya kulislerinde, ilk sezon sunucusu Fatih Ürek'in görevinden ayrılmasının ardından sunucu değişimiyle 'dikiş tutturamadığı' iddiaları çalkalanıyor. Fatih Ürek'in ardından Demet Akalın ve Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'ya son olarak geçtiğimiz günlerde Songül Karlı getirilmişti, fakat daha ayını dolduramadan programdan gönderildiği haberleri gündeme geldi.