KANAL D Gelinim Mutfakta'da sunucu krizi Songül Karlı da gitti Safiye Soyman geldi!
KANAL D Gelinim Mutfakta programı sunucu konusunda bir türlü dikiş tutturamadı. Fatih Ürek'in ardından Seda Sayan ve Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'ın ardından programa getirilen Songül Karlı da gitti ve yerine Safiye Soyman geldi. Karlı ise imalı mesajlarıyla dikkat çekti.
KANAL D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışmalarından Gelinim Mutfakta ile ilgili, televizyon ve medya kulislerinde, ilk sezon sunucusu Fatih Ürek'in görevinden ayrılmasının ardından sunucu değişimiyle 'dikiş tutturamadığı' iddiaları çalkalanıyor. Fatih Ürek'in ardından Demet Akalın ve Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'ya son olarak geçtiğimiz günlerde Songül Karlı getirilmişti, fakat daha ayını dolduramadan programdan gönderildiği haberleri gündeme geldi.
Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'da yine sunucu değişimi gerçekleşti. Songül Karlı'nın sunuculuğu kısa sürdü ve yerine Safiye Soyman geldi. Karlı ise imalı mesajlarıyla dikkat çekti.
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan yarışma programı 'Gelinim Mutfakta' sunucu kriziyle dikkat çekmiş, sezona Demet Akalın’ın sunuculuğunda başlayan programı, ünlü şarkıcının bırakması ile bir sunucu krizi yaşanmıştı.
Son olarak yapılan açıklamada mutfak her hafta bir ünlüye emanet denilmiş, ilk olarak da sunucu Songül Karlı olmuştu.