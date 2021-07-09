Kanal D Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Demet Akalın... Seda Sayan'dan intikam!
KANAL D Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucu Demet Akalın oldu. Seda Sayan'ın Fatih Ürek'in yerine geçtiği yarışmanın yeni sunucusu ünlü şarkıcı Demet Akalın olacak. Seda Sayan'la arası bozuk olan Demet Akalın'ın bu hamlesi, sosyal medyada 'resmen intikam' yorumuyla karşılandı.
Kanal D’nin 4’üncü sezonunda fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, Demet Akalın’ın sunumuyla ekranda olacak.
Star TV'deki programı final yapan Demet Akalın, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Programın sunuculuğunu yapacak olan Akalın, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.
Alişan ile Star TV’de sabah programını sunan Demet Akalın, geçen haftalarda yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etti.
Bu olayın ardından Seda Sayan da Kanal D’de yayınlanan ‘Gelinim Mutfakt’a programının sunuculuğunu bırakarak Star TV’ye transfer olunca iki ünlü ismin arası açıldı.