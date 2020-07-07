Kanal D FOX TV Bay Yanlış'ın fişini çekmek istiyor yine mahkemeye başvurdu

tv100’de yer alan habere göre, Kanal D. 2 Temmuz'da bu kez 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. FOX TV, ''Bay Yanlış'' dizisinin yapım şirketi Gold Film'e ayrıca 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açan kanalın talebi bir kez daha reddetti.