Kanal D FOX TV Bay Yanlış'ın fişini çekmek istiyor yine mahkemeye başvurdu
Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerinde olduğu Bay Yanlış dizisi için Kanal D yeniden harekete geçti ve ikinci kez mahkemeye başvurdu.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Adliyesi 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Kanal D, FOX'ta yayınlanan Bay Yanlış dizisi için ihtiyati tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme talebi yerine bulmayarak reddetti.
tv100’de yer alan habere göre, Kanal D. 2 Temmuz'da bu kez 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. FOX TV, ''Bay Yanlış'' dizisinin yapım şirketi Gold Film'e ayrıca 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açan kanalın talebi bir kez daha reddetti.
Mahkeme tedbir kararının ancak yapılacak mahkeme sonrası kanalın haklılığının ispatı durumuna alınabileceğine hükmetti.
Neler olmuştu?
Kanal D, Bay Yanlış dizisi için Gold Film'le anlaşma yapmak üzereyken Gold Film'in FOX'la anlaştığını, bu durum nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek mahkemeye başvurmuştu.