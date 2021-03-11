Kanal D ekranlarına dün akşam intikam damga vurdu Sadakatsiz'deki video...
Sadakatsiz dizisindeki kumpas videosu dün akşam televizyon ekranlarına damgasını vuran olaydı. Twitter'da yer yerinden oynadı.
Son olarak Ali İl'in katıldığı Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarının zirvesine oynamaya devam ediyor. Dün akşam da oldukça heyecanlı bir bölüm Kanal D ekranlarında yayımlandı.
Dizide Gönül, her şeyinden rahatsız olduğu Asya'ya tuzak kurdu. Yerel bir gazetenin yöneticisiyle bir araya gelen Gönül, çıkan haberleri kendi lehine çevirirken, Asya'yı da unutmadı. Asya'nın Sinan'la vedalaştığı anlarda onların fotoğrafını çeken Gönül'ün adamı fotoğrafı ona gönderdi.
Gönül Asya'nın bu fotoğrafını gazeteye verdi ve ertesi gün çıkan aşk haberleri Asya'yı zora soktu. Gazetelerde çıkan haberleri görünce deliye dönen Volkan ise soluğu hastanede alarak sinirle Asya'nın odasına girdi.
Asya'nın odasında Turgay'ı gören Volkan iyice çileden çıktı. Hastanede bir anda kaos oluştu. Asya Volkan yüzünden bir kez daha zor durumda kaldı. Asya yaşanan olaydan dolayı hastane yönetiminden de uyarı aldı.