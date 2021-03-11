Kanal D ekranlarına dün akşam intikam damga vurdu Sadakatsiz'deki video...

Dizide Gönül, her şeyinden rahatsız olduğu Asya'ya tuzak kurdu. Yerel bir gazetenin yöneticisiyle bir araya gelen Gönül, çıkan haberleri kendi lehine çevirirken, Asya'yı da unutmadı. Asya'nın Sinan'la vedalaştığı anlarda onların fotoğrafını çeken Gönül'ün adamı fotoğrafı ona gönderdi.