Kanal D efsane yapımın fişini çekti 2. Sayfa Müge ve Gülşen apar topar bitiyor
Daha önce birçok farklı kanalda magazin programı sunan, son olarak ise Kanal D ekranlarında 2. Sayfa programıyla sevilen Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, ekranlara veda ediyor.
Yıllardır ekranlarda güncel magazin olaylarını değerlendiren Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt için bir devir kapanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı, final yapmak için gün sayıyor.
2. Sayfa'nın yerine ise Hakan Ural'ın Kanal D'de yeni bir programa başlayacağı da öğrenildi. Ural son olarak TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, magazin gündemini yorumluyordu.
Neden bitiyor?
Haberi duyuran MedyaTava, programın neden ve ne zaman biteceği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Kanal D'nin, iki ünlü sunucu ile anlaşamadığı söyleniyor.
Peki Müge Dağıstanlı kimdir? (Solda)
1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır.