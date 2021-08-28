Kanal D Ece Üner ile Susma'da skandal: Babam ile karımı beraber olurken yakaladım

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Programa katılan, 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan Bey, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söyledi. Eşinin de bu durumu itiraf ettiğini de ekledi.