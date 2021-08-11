Kanal D Ece Üner ile Susma tanıtımındaki 'anne' çığlığı sosyal medyayı kızdırdı!

Show Tv anahaber bülteninden transfer olan Ece Üner, Kanal D ekranlarında Ece Üner ile Susma programına başladı... 2014 yılından beri sunuculuğunu yaptığı Show TV Ana Haber bülteninden geçtiğimiz ay ayrılan Ece Üner, bir süre önce görevini bırakarak Kanal D'ye geçti. Ece Üner'in yeni programı için hazırlanan tanıtım filminde, kocası tarafından boğazı kesilerek çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un kızının 'anne' diye bağırdığı çığlığının kullanılması çok büyük tepki çekti.