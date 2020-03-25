Kanal D dizisi Zalim İstanbul'un edepsiz sahnesi kriz çıkardı

İzleyici bu durumdan rahatsız olduğunu sık sık belirtse de ilerleyen bölümlede senaryonun düzeleceği umuduyla diziyi izlemeye devam etti. Fakat dizinin senaryosunun iki kız kardeşin birbirlerinin eşlerine olan yasak aşkın üzerine kurulması ve ortada babası gizlenen bir bebeğin olması izleyiciyi iyice rahatsız etmeye başladı.