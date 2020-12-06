Kanal D dizisi yerinden etti TRT 1 biletini kesti erken final yapıyor
TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Kalk Gidelim erken final yapıyor. Her hafta reytinglerini giderek düşüren dizi Kanal D'nin son komedi bombası İyi Aile Babası başlaması ile iyice 'çakıldı!'
TRT 1 ekranlarının uzun soluklu komedi dizisi olan Kalk Gidelim sezon ortasında final yapıyor. Perşembe akşamlarına alınan dizi Kanal D'nin yeni komedi dizisi İyi Aile Babası'na yerini kaptırdı ve reytinglerde geriledi.
Ailesini geride bırakıp İstanbul’a giden Mustafa Ali’nin yıllar sonra iflas ederek zenginlik düşkünü karısı ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla tekrar köyüne dönüşünü konu alan dizi 2 sezon boyunca TRT ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olmayı başardı.
Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Yıldız Kültür gibi isimleri kadrosunda barındıran dizi de ayrıca İlayda Aydın, Onur Seyit Yaran gibi genç isimlerde var.
2 sezondur ilgiyle izlenen dizi son haftalarda kan kaybetmeye ve reyting listerinde geriye düşmeye başladı. TRT 1 diziye şans vermek için yayın gününü değiştirdi ve perşembeye aldı. Fakat dizi bu kez de Kanal D engeline takıldı.