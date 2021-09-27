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Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in son halini gören tanıyamadı. Seda Demir'in Survivor ile ilgili itirafı şaşırttı.

Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri “Yaprak Dökümü” dizi uyarlaması olarak Kanal D’de yayınladığı 2006-2010 yıllarında rol alan Seda Demir, Hürriyet gazetesinden Eda Solmaz'a konuştu. 

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Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını "Orta halli bir aileden geldiğimden üniversitedeki harçlığım için arkadaşlarımla anketörlük gibi işlere başvurmaya karar verdik. Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu." sözleriyle anlattı. 

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Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

"Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası" diyen Demir "Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı." dedi. 

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Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

Çekimleri anlatan Demir "Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3’e kalıyordum. ‘Yaprak Dökümü’nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar. Orada bir yerden sonra doğaçlama yapmamı istediler." diye konuştu. 

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