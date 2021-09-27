Kanal D dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi

"Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası" diyen Demir "Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı." dedi.