Kanal D dizisi Hekimoğlu'nun başrolü Timuçin Esen koronavirüse yakalandı
Timuçin Esen'in başrolünde olduğu Hekimoğlu dizisi çekimlerine ara vermişti. Timuçin Esen'in koronavirüs olduğu ortaya çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in dizisi artan tedbirlerin ardından bir hafta ara verme kararı almıştı.
TV100'ün haberine göre, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in test sonucu pozitif çıktı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Birçok dizi ve filmde oynayan Esen, koronavirüsün ülkemize gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için çektiği kamu spotunda rol almıştı.
Timuçin Esen: 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana’da doğdu. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. TED Ankara Koleji mezunu olan Timuçin Esen, Ankara Üniverstesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İtalya ve ABD’de de tiyatro eğitimi aldı.