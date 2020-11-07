Kanal D dizisi Hekimoğlu'nun başrolü Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

Timuçin Esen: 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana’da doğdu. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. TED Ankara Koleji mezunu olan Timuçin Esen, Ankara Üniverstesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İtalya ve ABD’de de tiyatro eğitimi aldı.