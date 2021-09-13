Kanal D Çok Güzel Hareketler'de deprem 19 kişi birden ayrıldı!

KANAL D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yaprak dökümü... Birçok oyuncusu kadrodan ayrılan Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde bir ayrılık daha yaşandı. Ekiple ünlenen oyuncu Eda Nur Hancı da projeden ayrıldığını açıkladı.