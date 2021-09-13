Kanal D Çok Güzel Hareketler'de deprem 19 kişi birden ayrıldı!
KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 komedi programından 19 kişi birden ayrıldı, program ekibi 39 kişiden 20 kişiye düştü!
KANAL D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yaprak dökümü... Birçok oyuncusu kadrodan ayrılan Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde bir ayrılık daha yaşandı. Ekiple ünlenen oyuncu Eda Nur Hancı da projeden ayrıldığını açıkladı.
13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan geldi. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurdu.
Oyuncu Eda Nur Hancı, Çok Güzel Hareketler 2. kuşak ekibinden ayrıldığını duyurdu.
Hancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: