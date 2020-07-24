Kanal D Çatı Katı Aşk yıldızı Pelin Öztekin 153 kilodan 63'e düştü afete döndü
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan Pelin Öztekin, o zamandan bu zamana 90 kilo birden verdi. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisinde fırtınalar estiriyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programında Pelin karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran, o dönem oldukça kilolu olan Pelin Öztekin'in artık o halinden eser yok.
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Mide ameliyatı olmasıyla hızla kilo veren Pelin Öztekin, 153 kilodan 63 kiloya düştü. 90 kilo veren ve hala kilo vermeye devam eden yıldız oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor.
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Sosyal medya hesabı Instagram'da oldukça aktif olan Pelin Öztekin, verdiği kilolarla görenleri şaşırtıyor.
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Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisinde onu görenler ilk olarak kim olduğunu çıkaramıyor.
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