Kanal D Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir işte yeni sezon fragmanı
KANAL D Camdaki Kız dizisinin çok merak edilen gizemli karakteri 'Hayri'nin kim olacağı belli oldu. 9 Eylül Perşembe günü yayınlanacak 2. sezonda Hayri'yi Cihangir Ceyhan canlandıracak.
Kanal D'de yayınlandığı günden bu yana ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan, başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Camdaki Kız” yeni sezona başlıyor. Dizi, 9 Eylül perşembe günü sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 1'inci sezon son bölümünde gizemli 'Hayri' karakteri kendisini belli etmiş ancak yüzü görünmemişti ve izleyicide merak uyandıran gizemli 'Hayri' karakterinin kim olduğuyla ilgili sezon arası boyunca çeşitli tahminler ve iddialar ortaya atılmıştı. Hayri karakterini 'Adana 01' dizisiyle ünlenen yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı ortaya çıktı.
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan'ın başrollerde yer aldığı Camdaki Kız 2. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.
Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezon yayın tarihi netleşti. Sevilen dizi, 9 Eylül perşembe Kanal D’de ekranlara gelecek.
Camdaki Kız dizisinin 2'nci sezonuna 'Hayri' karakteri ile Cihangir Ceyhan'ın dahil olması sosyal medyaya damgasını vurdu.