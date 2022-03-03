KANAL D Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'den olay itiraf meğer dizide annesini canlandırıyormuş...

KANAL D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi ‘Camdaki Kız'da 'Feride' karakterini canlandıran Nur Sürer, Armağan Çağlayan’ın sunduğu YouTube 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Reyting rekorları kıran dizide otoriter bir anneye hayat veren Sürer, Feride rolünü kendi annesine benzettiğini itiraf ederek çok konuşulacak bir itirafta bulundu.