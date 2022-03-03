KANAL D Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'den olay itiraf meğer dizide annesini canlandırıyormuş...
KANAL D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterinin otoriter annesi Feride'yi canlandıran Nur Sürer, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında, dizide canlandırdığı zor karakterin annesine benzediğini itiraf etti.
KANAL D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi ‘Camdaki Kız'da 'Feride' karakterini canlandıran Nur Sürer, Armağan Çağlayan’ın sunduğu YouTube 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Reyting rekorları kıran dizide otoriter bir anneye hayat veren Sürer, Feride rolünü kendi annesine benzettiğini itiraf ederek çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Camdaki Kız'da Nalan’ın baskıcı annesi Feride’ye hayat veren Nur Sürer, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı 'Dur Bi Dinle'ye konuk oldu.
1979 yılında sinemaya “Bereketli Topraklar” filmiyle başlayan ve filmografisinde Oscar ödüllü “Umuda Yolculuk”, “Yılanların Öcü” gibi sayısız başyapıt bulunan Nur Sürer, bugüne kadar kendisi gibi birini oynamadığını söyledi.
“Kırsal kesimden tanımadığım kadınları da oynadım” diyen Sürer, sözlerini şöyle sürdürdü: