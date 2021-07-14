Kanal D Baht Oyunu son bölümde neler oldu işte yeni bölüm fragmanı
KANAL D Baht Oyunu dizisi 5. bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölümü büyük ilgi gördü. 13 Temmuz 2021 reyting sıralamasında da üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, sürprizlerle dolu beşinci bölümüyle büyük ilgi gördü. Reytinglerde de üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Baht Oyunu’nun beşinci bölümünde Bora, beyaz evliliklerle ilgili bir yazı dizisi hazırlanmasını isteyince Ada ve Tuğçe arasında kuvvetli bir rekabet doğdu. Tuğçe, Ada’nın yazıyı yazmasına engel olmaya çalıştı ancak Ada, yeteneğini ortaya çıkaracağı bu şansı değerlendirmekte kararlıydı.
Tuğçe beyaz evlilikler için göçmen bürosuna giderek araştırma yapmaya başladı. Ada da beyaz evlilik yapan bir arkadaşı olduğunu söyleyince, Bora ısrarla Ada’nın arkadaşıyla röportaj yapmak istedi.
Kendi geçmişini gizlemeye çalışan Ada, Selin’den beyaz evlilik yapan arkadaşını oynamasını istedi. Selin, kimliğini açık etmemek için röportajı yüzünü kapatarak vermeye çalışsa da Bora, Selin’in maskesini düşürdü.