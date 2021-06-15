Kanal D Aşkın Tarifi dizisi son bölümde neler oldu, 'gıcık' karakter!

İZLEYİCİ KADİR VE SERRA'YI SEVDİ, ALPER'E GICIK OLDU!

Kadir Doğulu, 15 ay sonra yeniden ekranlara dönüş yaptı, Serra Arıtürk ise ilk dizi projesinde ilk iki bölümde gayet başarılı performans ortaya koydu. Bu ikiliyi görmekten hoşlanan izleyici, Alper Saldıran'ın canlandırdığı Taylan karakterine ise adeta 'gıcık' oldu.