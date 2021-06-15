Kanal D Aşkın Tarifi dizisi son bölümde neler oldu, 'gıcık' karakter!
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi son bölümü i14 Haziran Pazartesi yani dün akşam zleyicilerle buluştu. sosyal medyada sevilen diziyle ilgili yorumlar dün akşamdan bu yana hız kesmiyor. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ikilisini başrolde buluşturan dizi izleyicileri fazlasıyla etkiledi. İkilinin uyumunu beğenen izleyici, Taylan karakterinin 'çok gıcık' olduğunu düşünüyor.
Aşkın Tarifi isimli yeni yazlık dizinin ikinci bölümü dün akşam yayınlandı.
İZLEYİCİ KADİR VE SERRA'YI SEVDİ, ALPER'E GICIK OLDU!
Kadir Doğulu, 15 ay sonra yeniden ekranlara dönüş yaptı, Serra Arıtürk ise ilk dizi projesinde ilk iki bölümde gayet başarılı performans ortaya koydu. Bu ikiliyi görmekten hoşlanan izleyici, Alper Saldıran'ın canlandırdığı Taylan karakterine ise adeta 'gıcık' oldu.
Arıtürk ile Doğulu ikilisi de yeni dizi çifti olarak hayranlar tarafından yakıştırıldı.
İZLEYİCİLER FIRAT VE NAZ KARAKTERİNİ BEĞENDİ
Kimyası tutan Fırat ve Naz karakterlerine yönelik olarak izleyiciler çok olumlu yorumlarda bulunuyor.