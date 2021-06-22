Kanal D Aşkın Tarifi dizisi 3. bölümde neler oldu? Arda Türkmen rüzgarı esti! Sosyal medyada 1 milyon izleme!
Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi dün akşam ekranlara verilen son bölümüyle beğeni topladı. Başarılı şef Arda Türkmen'in da dahil olduğu dizi, tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer alarak 1 milyon izlemeye ulaştı. Ünlü aşçı Arda Türkmen'in de dizide yer aldığı son bölümde, Türkmen'in çok yakında evleceği gündeme gelen sevgilisi Melodi Elbirler, İnstagram'dan attığı dizi görüntüsü ile olay oldu.
Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizi henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen tanıtımları ve bölüm izlemeleriyle birlikte Youtube’da 11 milyon kez izlendi.
Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alan Aşkın Tarifi’nin 3.bölümünde ise, ünlü aşçı Arda Türkmen diziye konuk oldu. Türkmen'in diziye konuk oyuncu olarak girmesi, sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Kanal D’nin geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan ve izleyiciden büyük beğeni kazanan dizisi Aşkın Tarifi tanıtımlarında Arda Türkmen'in yer alması izleyiciyi heyevanlandırmıştı. Türkmen, dizide restorana gelen bir gurme tadımcı rolünde performans sergiledi.
Melodi Elbirler'den manidar paylaşım
Türkmen'in, çok yakında evleneceklerine dair hakkında haberler çıkan sevgilisi Melodi Elbirler, dizinin yayınlandığı esnada çektiği fotoğrafı paylaştığı İnstagram hikayesinde, hem Arda Türkmen'e şakayla karışık laf attı, hem de esprili bir paylaşım yaptı.