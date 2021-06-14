Kanal D Aşkın Tarifi bugünkü bölümde olay sahne!

Yayın hayatına geçtiğimiz hafta Pazartesi başlayan Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü bugün yani 14 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanıyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı dizi tanıtım fragmanı ile ilgi çekmişti.