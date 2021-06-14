Kanal D Aşkın Tarifi bugünkü bölümde olay sahne!
Aşkın Tarifi dizisi Kanal D'nin yeni dizisi 2. bölüm bugün yayınlanıyor. Aşkın Tarifi disizi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu. İlk bölümü itibariyle oldukça sevilen dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alıyor. Aşkın Tarifi 14 Haziran’da ikinci bölümü izleyici karşısına çıkıyor.
Yayın hayatına geçtiğimiz hafta Pazartesi başlayan Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü bugün yani 14 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanıyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı dizi tanıtım fragmanı ile ilgi çekmişti.
Yaz sezonunda birçok dizi ekranlara gelmeye hazırlanırken diziseverler yapımın yayın gününde "Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları gibi tüm detaylar…
AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.