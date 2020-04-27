Kanal D Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya bilinmeyenleri ilk kez anlattı

''Sete ilk adım attığımda 11 yaşındaydım. Beni çok iyi karşıladılar. Harika bir ortamdı. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem beni çok sahiplenmişti. 'Aşk-ı Memnu' 10 yıl sürse izlenirdi. Ama romana bağlıydık. Tadında bıraktık. Hatıralarda güzel kaldı. Hala bu kadar etkili olmasının bir nedeni de bu.''