Kanal D Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya bilinmeyenleri ilk kez anlattı
Kanal D ekranlarının efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, Sşk-ı Memnu dizisinin set arkasını ve bilinmeyenlerini ilk kez anlattı.
2008-2010 yılları arasında yayımlanan şimdilerde tekrarları bile izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in kardeşi Bülent'e hayat veren Batuhan Karacakaya, son haliyle dikkatleri üzerine çekmenin yanı sıra anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.
Batuhan Karacakaya, Youtube kanalında, Aşk-ı Memnu dizisinin set arkasını anlattı ve şaşırtan itiraflarda bulundu. İşte Batuhan Karacakaya'nın çok merak edilen Aşk-ı Memnu dizisine dair anlattıkları:
''Sete ilk adım attığımda 11 yaşındaydım. Beni çok iyi karşıladılar. Harika bir ortamdı. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem beni çok sahiplenmişti. 'Aşk-ı Memnu' 10 yıl sürse izlenirdi. Ama romana bağlıydık. Tadında bıraktık. Hatıralarda güzel kaldı. Hala bu kadar etkili olmasının bir nedeni de bu.''
''Sporla kas yapınca beni Behlül'e benzetmişler. 'Cemile protein tozumu getir, 'Matmazel bugün sırt çalışmam lazım' caps'lerine çok güldüm. Güzel esprilerdi. Bir baktım DM kutum bunlarla dolmuş.''