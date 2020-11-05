Kanal D Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay Dilara Aksüyek ile öpüşürken yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Tekin rolüyle tanınan Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük Arıza dizisinin oyuncusu Dilara Aksüyek ile yakalandı. Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile uzun süreli ilişkisini noktalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Onur Bay ile yeni bir aşka yelken açtı.