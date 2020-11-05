Kanal D Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay Dilara Aksüyek ile öpüşürken yakalandı
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Show TV'de yayımlanan Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek ile fena yakalandı. İkili, bir mekanda birbirlerini öpücüklere boğdu.
Arka Sokaklar dizisinde Tekin rolüyle tanınan Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük Arıza dizisinin oyuncusu Dilara Aksüyek ile yakalandı. Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile uzun süreli ilişkisini noktalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Onur Bay ile yeni bir aşka yelken açtı.
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33 yaşındaki Dilara Aksüyek, bir mekanda Onur Bay ile aşka gelince ise olanlar oldu. İkili arasında romantik anlar yaşandı.
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Yeni ilişkileri hakkında konuşmayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay, birbirini öperken objektiflere takıldı.
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Dilara Aksüyek: 24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
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