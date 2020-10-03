Kanal D Arka Sokaklar'ın oyuncusuydu Show TV Çukur'un kadrosuna dahil oldu
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Çukur'un oyuncu kadrosuna Filiz Taçbaş da katıldı.
Show TV'de ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Çukur dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Filiz Taçbaş da katıldı. Çukur dizisinin çekimleri için Foça'dan İstanbul'a döndüğünü belirten Filiz Taçbaş, dizi setinden ilk kareleri paylaştı.
Taçbaş haberi "Çukur çekimlerimde çekilmiş yeni karakterinin fotoğrafı ile Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Bende sizler kadar heyecanlıyım.. İzmir Foça’dan Çukur için döndüm" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncu Taçbaş'ın Çukur'da hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.
Çukur 4. sezonun 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç'ın Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur'un bütün gücüyle Erdenetler'e saldıracak.
Çukurlular, Erdenetler'i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak.