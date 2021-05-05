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Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi

Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi

Kanal D'nin en uzun soluklusu dizisi Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusu Boğaç Aksoy, kötü haberi sevenleriyle paylaştı.

Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi

Bir süredir Arka Sokaklar dizisinde seyirciyle buluşamayan Boğaç Aksoy'un dizide neden yer almadığı ortaya çıktı. Arka Sokaklar'ın genç yıldızı kanser illetine yakalandı. Kötü haber yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabaı Instagram'dan duyurdu.

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Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi

Boğaç Aksoy, Instagram hesabından şunları yazdı:

 "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım.''

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Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi

''Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.''

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Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi

''Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.." 

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