Kanal D Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Boğaç Aksoy kansere yakalandı bunları söyledi
Kanal D'nin en uzun soluklusu dizisi Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusu Boğaç Aksoy, kötü haberi sevenleriyle paylaştı.
Bir süredir Arka Sokaklar dizisinde seyirciyle buluşamayan Boğaç Aksoy'un dizide neden yer almadığı ortaya çıktı. Arka Sokaklar'ın genç yıldızı kanser illetine yakalandı. Kötü haber yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabaı Instagram'dan duyurdu.
Boğaç Aksoy, Instagram hesabından şunları yazdı:
"Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım.''
''Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.''
''Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.."