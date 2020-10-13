Kanal D Arka Sokaklar'ın Çoban'ı Özgür Ozan paylaştı 'Herkes işini yapsın'
Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 15. sezonuyla ekranlara geri döndü ve yeniden izleyenleri televizyona kilitlemeyi başardı. Başarılı yapımın oyuncuları da dizi kadar ilgi çekiyor ve merak konusu oluyor.
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Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Sevilen oyuncu Özgür Ozan sık sık yaptığı paylaşımlarla hayranlarından beğeni topluyor.
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Ozan, son olarak kamera arkasına geçti ve o anları da Instagram hesbaından paylaştı.
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