KANAL D Arka Sokaklar'ın 'Ali'si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı Resmen sır oldu!
KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Alp Korkmaz'ın sır gibi saklanan ayrılma nedeni ortaya çıktı! Ali karakterine can veren Korkmaz'ın dizide şehit olduğuna yönelik şüpheler uyandı ancak gerçek nedenin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
KANAL D'nin 15 sezondur rekor kıran reytingleriyle süregelen dizisi Arka Sokaklar'da Komiser Ali'nin ayrılışının yankıları sürüyor. Sevilen dizide Komiser Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz'ın diziden neden ayrıldığı ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyordu. Ancak Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklardan sır gibi saklanan ayrılma nedeni ortaya çıktı.
Komiser Ali şehit olarak diziye veda etmişti
Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümü Cuma günü ekrana geldi. Başrollerinde Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Zafer Özgür ve Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinde Komiser Ali şehit olarak diziye veda etmişti.
Yüzü görünmedi bile...
Ancak dizinin başından bu yana yer alan Ali'nin diziye veda ederken bile yüzünün gösterilmeyişi izleyicinin aklında soru işareti bırakmıştı.
Özellikle Alp Korkmaz tarafından ayrılık nedeni ile ilgili bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı.