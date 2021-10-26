KANAL D Arka Sokaklar'ın 'Ali'si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı Resmen sır oldu!

KANAL D'nin 15 sezondur rekor kıran reytingleriyle süregelen dizisi Arka Sokaklar'da Komiser Ali'nin ayrılışının yankıları sürüyor. Sevilen dizide Komiser Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz'ın diziden neden ayrıldığı ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyordu. Ancak Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklardan sır gibi saklanan ayrılma nedeni ortaya çıktı.