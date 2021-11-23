KANAL D Arka Sokaklar'da Rıza Baba depremi Zafer Ergin de mi diziden ayrılıyor?
KANAL D Arka Sokaklar dizisinde komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın diziden ayrılmasıyla şoke olan dizi izleyicisine bir şok daha... Bu sefer de Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin’in ismi ,diziden ayrılacağı yönünde medya kulislerinde dolaşıyor.
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın ayrılışının ardından bu sefer de Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin’in ismi ortaya atılmıştı. Bu iddialara kısa sürede ünlü isimden yanıt geldi.
Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar’da heyecan kaldığı yerden devam ederken Zafer Ergin tüm detayları ayrıntılarıyla paylaştı. Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar’da dizi adına ödül alan ünlü isim hakkında çıkan iddialara da yanıt vererek kafalardaki soru işaretlerini silmiş oldu.
"Ömrümüz yettiği sürece Arka Sokaklar devam edecek"
Ergin ilk açıklamasında, “Diziyi yarıladık diyebiliriz. Ömrümüz yettiği sürece Arka Sokaklar devam edecek. Ben dizi adına buraya geldim. Çünkü diğer arkadaşlar halen daha çalışıyorlar.” dedi. 79 yaşında olan Ergin, sezon başından bu yana hakkında çıkan ayrılık iddialarına da net yanıt verdi.
Her alınan ödül ile birlikte sorumluluklarının daha da arttığına değinen Ergin, çok değişik konular üzerinde uzun yıllarca çalıştığından bahsederek bu sektörde gelen yeni yıllar ile birlikte her şeyin değiştiğine işaret etti.