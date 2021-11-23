KANAL D Arka Sokaklar'da Rıza Baba depremi Zafer Ergin de mi diziden ayrılıyor?

"Ömrümüz yettiği sürece Arka Sokaklar devam edecek"

Ergin ilk açıklamasında, “Diziyi yarıladık diyebiliriz. Ömrümüz yettiği sürece Arka Sokaklar devam edecek. Ben dizi adına buraya geldim. Çünkü diğer arkadaşlar halen daha çalışıyorlar.” dedi. 79 yaşında olan Ergin, sezon başından bu yana hakkında çıkan ayrılık iddialarına da net yanıt verdi.