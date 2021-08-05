Kanal D Arka sokaklarda başrol oyuncuları kadrosu değişiyor!

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar’da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. 15 sezondur kesintisiz olarak ekranlara gelen ve çoluk çocuk ya da büyük küçük demeden herkesin pür dikkat yakından takip ettiği efsane dizide yeni sezon öncesinde yeni ayrılıklar gözlerden kaçmıyor.