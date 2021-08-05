Kanal D Arka sokaklarda başrol oyuncuları kadrosu değişiyor!
KANAL D Arka Sokaklar dizisinde başrol oyuncuları dağılıyor! Yeni sezonda büyük revizyon! İşte o karar...
Arka Sokaklar dizisinden yeni sezon öncesinde hayranları üzecek yeni haberler gelmeye başladı. Diziye hayat veren toplamda 6 oyuncunun yeni sezonda Arka Sokaklar dizisinde olmayacağı şimdiden kesinleşti.
Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar’da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. 15 sezondur kesintisiz olarak ekranlara gelen ve çoluk çocuk ya da büyük küçük demeden herkesin pür dikkat yakından takip ettiği efsane dizide yeni sezon öncesinde yeni ayrılıklar gözlerden kaçmıyor.
Son gelen iddialarda Arka Sokaklar dizisi başrol oyuncuları olan Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgün Ozan’ın yeni sezonda yapımda yer almayacakları ve bambaşka yeni isimlerde diziye devam edeceği haberleri hayranları oldukça derinden sarmış ve üzülmelerine neden olmuştu.
Sezon finali öncesinde Çoban ailesinin dağılması da dikkatlerden kaçmayan bir hadise oldu. Onur Bay ile Yüsra Geyik sonrasında 3 sezondur dizi ekibinden yer alan ve ahar komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz’ın da son olarak Arka Sokaklar dizisine veda edeceği duyuruldu.