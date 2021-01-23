Kanal D Arka Sokaklar yıldızı Merve Oflaz'ın aracına saldırıldı! Şok oldu

Uzun süredir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Merve Oflaz neye uğradığını şaşırdı. Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde ise işe gitmek için aracına yönelen Oflaz, gördükleri karşısında şok oldu.