Kanal D Arka Sokaklar yıldızı Merve Oflaz'ın aracına saldırıldı! Şok oldu
Arka Sokaklar oyuncusu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi. Arcına bineceği esnada gördükleri karşısında dehşete düştü.
Uzun süredir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Merve Oflaz neye uğradığını şaşırdı. Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde ise işe gitmek için aracına yönelen Oflaz, gördükleri karşısında şok oldu.
Ünlü oyuncunun aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri vardı. Polis merkezine giden Oflaz, olayla ilgili hemen şikayetçi oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti.
Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.