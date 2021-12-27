KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman Rıza Baba ölüyor mu? Şok paylaşım ele verdi!

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlacak?

Son günlerde yılbaşı arası veren diğer diziler gibi 1 hafta ara verecek olan Arka Sokaklar'ın ne zaman yayınlanacağı da bir diğer merak edilen soru oldu. Dizinin resmi sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda dizinin Ocak ayının 7'sinde yayınlanması gerekirken, 14 Ocak'ta yayınlanacağı anlaşıldı.