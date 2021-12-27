KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman Rıza Baba ölüyor mu? Şok paylaşım ele verdi!
'KANAL D Arka Sokaklar yeni bölümünde Rıza Baba ölüyor mu' sorusu sosyal medyayı salladı, reyting rekortmeni dizinin sosyal medya paylaşımı Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Arka Sokaklar bu hafta yayınlanmayacak peki yeni bölüm ne zaman işte yanıtı...
KANAL D'nin 15 sezondur reyting rekorları kıran fenomen dizisi Arka Sokaklar seyircisine Rıza Baba şoku... Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisi hakkında, sosyal medyayı çalkalayan bir iddia ortaya atıldı: Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Rıza Baba ölüyor mu? Dizinin resmi sosyal medya sitesinde yapılan son paylaşımı "Rıza Baba ölüyor" mesajı olarak algılandı.
Yeni sezona adeta bir yaprak dökümü ile başlayan ve kadrodaki bel kemiği oyuncuların ayrıldığı dizide başrol olan Zafer Ergin'in ayrılma ihtimali bile dizinin kemikleşmiş izleyici kitlesini şoka uğratmaya yetti. İşte detaylar...
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlacak?
Son günlerde yılbaşı arası veren diğer diziler gibi 1 hafta ara verecek olan Arka Sokaklar'ın ne zaman yayınlanacağı da bir diğer merak edilen soru oldu. Dizinin resmi sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda dizinin Ocak ayının 7'sinde yayınlanması gerekirken, 14 Ocak'ta yayınlanacağı anlaşıldı.
Rıza Baba ölüyor mu?
Sosyal medya sayfasında bir diğer dikkat çeken paylaşım ise siyah zemin üzerine 'Rıza Baba' yazılan post oldu. Bu paylaşım bir yas' mesajı olarak algılanarak Rıza Baba karakterinin öleceği şeklinde yorumlandı.