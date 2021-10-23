KANAL D Arka Sokaklar son bölümde izleyenlere şok: Ali rolündeki Alp Korkmaz ayrıldı mı?

KANAL D'nin uzun yıllardır devam eden ve adeta fenomenleşen dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekranlara geldi. 15 sezondur devam eden dizinin ana karakteri Komiser Rıza Baba'nın damadı olarak izleyiciye kendisini sevdiren ve Komiser Ali karakteriyle dizinin bel kemiklerinden biri haline gelen Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar'a veda ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeni sezona adeta yaprak dökümüyle başlayan ve çok sayıda oyuncunun kadrodan eksildiği Arka Sokaklardan Alp Korkmaz da mı ayrıldı? İşte detaylar...