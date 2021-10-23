KANAL D Arka Sokaklar son bölümde izleyenlere şok: Ali rolündeki Alp Korkmaz ayrıldı mı?
KANAL D Arka Sokaklar son bölümde neler oldu izleyiciler Arka Sokaklar ile bütünleşen Ali karakterinin 600. bölümde olmadığını fark edince şoke oldu. Alp Korkmaz Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? İşte yanıtı...
KANAL D'nin uzun yıllardır devam eden ve adeta fenomenleşen dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekranlara geldi. 15 sezondur devam eden dizinin ana karakteri Komiser Rıza Baba'nın damadı olarak izleyiciye kendisini sevdiren ve Komiser Ali karakteriyle dizinin bel kemiklerinden biri haline gelen Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar'a veda ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeni sezona adeta yaprak dökümüyle başlayan ve çok sayıda oyuncunun kadrodan eksildiği Arka Sokaklardan Alp Korkmaz da mı ayrıldı? İşte detaylar...
15 sezondur reyting rekorları kırarak devam eden Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölümünün son sahnesi akıllarda soru işareti bıraktı. Yeni sezonda adeta bir yaprak dökümüyle start veren Arka Sokaklarda peşpeşe oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Son bölümde dizinin ana kadrosundan bir oyuncunun daha ayrıldığı sorusu akıllara geldi.
Arka Sokaklar son bölümüne bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu.
O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu.