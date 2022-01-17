KANAL D Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü 'Mesut vurdu' iddiası!
KANAL D Arka Sokaklar son bölümünde 'Rıza Baba' öldü mü sorusu sosyal medyayı salladı. Rıza Baba'yı öldürenin Mesut Komiser olduğuna yönelik tahminler kafa karıştırdı!
KANAL D Arka Sokaklar 610. bölümde 'Rıza baba' olarak bilinen 'Rıza Soylu' öldü mü? Kanal D'nin 15 yılı geçkin süredir reyting rekorları kıran fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından öldüğü iddiası Twitter'ı salladı. Her bölümüyle yıllardır izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar'ın 'belkemiği' kadrosundan 'Rıza Baba'nın evinin önünde suikaste uğrayıp kurşunlanması izleyiciyi kahretti. Twitter'da TT olan 'Rıza Baba' hashtag'iyle yorum yağdı.
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümünde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakteri vuruldu! Arka Sokaklar 610. bölüm'de ünlü oyuncu Zafer Ergin'in vurulma sahnesini görüp şok olan izleyiciler Arka "Sokaklar Rıza Baba öldü mü, nasıl öldü, kim vurdu, Zafer Ergin diziden neden çıktı sorusuna" yanıt arıyor.
'Rıza Baba'yı Mesut mu vurdu?'
Arka Sokaklar son bölümde Rıza Soylu evinin önünde kurşunlandı. Gizemli bir elin tetiğe bastığını gören seyirciler, komiser Mesut'un ortalıktan kaybolduğuna işaret ederek, sosyal medyada 'Rıza Baba'yı Mesut mu vurdu?' sorusunu tartışmaya başladı.
'Rıza Baba'yı Mesut mu öldürdü'
Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora soktu ve delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kayboldu. Mesut'u arayan ekip oldukça gergin iken, bir şahıs elinde silahla üç el ateş etti ve ekibin lideri Rıza Baba kanlar içerisinde yere yığıldı. Sosyal medyada dizinin sıkı izleyicileri 'Rıza Baba'yı Mesut mu öldürdü' yorumları yapıldı. Tetiği çeken gizemli el, Mesut komiserin eline benzetildi!