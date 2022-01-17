KANAL D Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü 'Mesut vurdu' iddiası!

'Rıza Baba'yı Mesut mu öldürdü'

Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora soktu ve delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kayboldu. Mesut'u arayan ekip oldukça gergin iken, bir şahıs elinde silahla üç el ateş etti ve ekibin lideri Rıza Baba kanlar içerisinde yere yığıldı. Sosyal medyada dizinin sıkı izleyicileri 'Rıza Baba'yı Mesut mu öldürdü' yorumları yapıldı. Tetiği çeken gizemli el, Mesut komiserin eline benzetildi!