Kanal D Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer bakın kimler katıldı

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.