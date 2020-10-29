Kanal D Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer bakın kimler katıldı
Televizyon ekranlarının en soluklu dizisi Arka Sokaklar'a yeni oyuncular katıldı. 15'nci sezonuyla reyting rekorları kırmaya devam eden diziye son olarak 3 ünlü ismin daha katılacağı öğrenildi.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.
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Arka Sokaklar dizisi son zamanlarda yeni transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak Serhat Midyat, dizinin kadrosuna dahil oldu. Yeni 3 ismin de kadroya girdiği ortaya çıktı.
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Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın izleyici karşısına çıkacağı 563’üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.
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Dizide, Sevi Demirçivi, amir Ümit karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak.
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