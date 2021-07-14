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Kanal D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban oyuncu olarak katılıyor

Kanal D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban oyuncu olarak katılıyor

KANAL D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın oyuncu olarak katılacağı ddiası medya kulislerini heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı'nın bu transfere sıcak baktığı konuşuluyor.

Kanal D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban oyuncu olarak katılıyor

İddialara göre, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ı transfer etmek istiyor.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban oyuncu olarak katılıyor

15 sezon boyunca izleyicisini ekran başına kilitleyen başarılı dizide sezon finalinden önce yaşana yaprak dökümüyle beraber kritik isimler diziden ayrıldı.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban oyuncu olarak katılıyor

Dizinin en renkli karakterlerinden 'Hüsnü Çoban' komiseri canlandıran Özgür Ozan'ın bir Netflix projesi için teklif almasıyla dizinin kemik kadrosunda oluşan boşluk için yeni isimler düşünülüyordu.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban oyuncu olarak katılıyor

Dizide adeta bir aile yok oldu, Hüsnü Çoban karakterinin çocukları da yeni sezonda yer almayacaklarını duyurdular.

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