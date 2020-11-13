Kanal D Arka Sokaklar dizisine Gaye Gürsel katıldı bakın hangi rolde
Kanal D'de uzun yıllar yayımlanan Arka Sokaklar'a katılan Gaye Gürsel'in yolu Hüsnü Çoban ile kesişecek.
Kanal D'de seneler önce yayımlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi, ilk günden beri herkesin fenomen dizisi haline geldi. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'a şimdiye kadar birçok oyuncu katıldı.
Her sezonu ayrı olay yaratan ve uzun senelere rağmen kemik seyirci kadrosunu asla kaybetmeyen dizi Arka Sokaklar'a son olarak ise yeni bir kadın oyuncu katıldı. Arka Sokaklar'a taze kan olarak transfer olan oyuncu ise Gaye Gürsel.
Gaye Gürsel Arka Sokaklar'da yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak. Gürsel yaptığı paylaşımda "Bu cuma ben de Arka Sokaklardayım. Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olmak çok heyecanlı" dedi.
Gaye Gürsel: 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.