Kanal D Arka Sokaklar dizisine flaş transfer! Serhat Midyat kadroya dahil oldu
Fenomen dizi Arka Sokaklar'a yeni bir isim daha katıldı. Usta isim Serhat Midyat'ın kadroya dahil olduğu öğrenildi.
Kanal D’nin 15 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizi “Arka Sokaklar”, kadrosuna kattığı ünlü isimlerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Serhat Midyat, Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Serhat Midyat'ın hangi karakterle Arka Sokaklar dizisine dahil olacağı ise merak konusu oldu.
Serhat Midyat: Başarılı oyuncu Serhat Midyat 22 Aralık 1966 senesinde İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Aslen Mardin’li olan Serhat Midyat Oğlak burcudur ve şu an 52 yaşındadır.
Türkiye’nin Ünlü oyuncu ve senaristleri arasında olan Sermiyan Midyat‘ın ağabeyi olan Serhat Midyat’ın, Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri bulunmaktadır. Serhat Midyat’ın babaannesi Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Ekmen Midyat, 1956 ve 1960 yılları arasında Midyat belediye başkanlığı yaptı.