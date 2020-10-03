Kanal D Arka Sokaklar dizisine flaş transfer! Serhat Midyat kadroya dahil oldu

Türkiye’nin Ünlü oyuncu ve senaristleri arasında olan Sermiyan Midyat‘ın ağabeyi olan Serhat Midyat’ın, Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri bulunmaktadır. Serhat Midyat’ın babaannesi Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Ekmen Midyat, 1956 ve 1960 yılları arasında Midyat belediye başkanlığı yaptı.