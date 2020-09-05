Kanal D Arka Sokaklar dizisine 3 yeni oyuncu katıldı dizi rekor kırdı
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 15. sezonuyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor ve diziye üç yeni oyuncu katıldı.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 15. sezonuyla ekranlara dönüyor. Eylül sonunda seyirci karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar'ın 557’nci bölüm çekimleri de hızla devam ediyor.
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna üç yeni isim katıldı.
Gizem Terzi, polis Sinem karakteri ile Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri ile Hakan Uygun ise, uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. sezonu ile yakında Kanal D’de.