Kanal D Arka Sokaklar dizisi sezon finali bölümü şok ayrılık! İki isim birden...
Arka Sokaklar sezon finali son bölümle ekranlara ara veriyor. 15 sezondur ekranda olan diziden iki önemli ismin ayrılacağı haberleri de kulislere düştü.
Kanal D’nin çok sevilen ve yıllardır gösterilen ilgi düşmeden izlenen dizisi Arka Sokaklar iki ayrılıkla sezon finali yapıyor!
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15. sezonu tamamlamak üzere olan Arka Sokaklar dizisinde sezon finali yaklaşıyor.
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15 sezondur ekranda olan diziden iki önemli ismin ayrılacağı haberleri de kulislere düştü.
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Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden iki genç oyuncunun ayrılacağı ortaya çıkmıştı.
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