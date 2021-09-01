Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yayın tarihi ne zaman başlıyor işte yeni oyuncular

Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu dizisi olarak yeni sezona da gümbür gümbür hazırlanıyor. Sezon finaline giren ve adeta 'yaprak dökümü' gibi kemik kadrodaki oyuncuların tek tek diziden ayrılması dizi camiasında 'Arka Sokaklar bitiyor mu' söylentilerine sebep olsa da Arka Sokaklar yeni sezonda yeni oyuncularıyla adeta bomba gibi dönüş yapacağının sinyalini veriyor.