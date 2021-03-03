Kanal 7'deki Emanet dizisinin Seher'i poz verdi takipçilerini çıldırttı!
Hafta içi her gün yayınlanan günlük Kanal 7 dizisi Emanet izlenmeye ve konuşulmaya devam ediyor. Seher ve Yaman'ın imkansızlıklarla dolu aşkını konu alan dizinin oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle dizinin Seher'i Sıla Türkoğlu...
Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında ana haber öncesi yayınlanan günlük dizi Emanet'in her bölümü büyük ilgiyle takip ediliyor sosyal medyanın gündemi olmayı başarıyor. Reyting listelerinde ilk 10'un içine girmeyi başaran dizinin oyuncuları da merak ediliyor.
Başrollerinde Yaman'ı oynayan Halil İbrahim Ceyhan, Seher'i oynayan Sıla Türkoğlu gibi genç isimlerin yanı sıra Berat Yusuf Özkan, Gülderen gibi isimleri de kadrosunda tutuyor.
Dizinin yüreklere işleyen konusu ise annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman’ın kalplere dokunan öyküsü. Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman'ın imkansızlıkla dolu aşk hikayesi.
Dizinin kadrosunda öyle biri var ki oyunculuk performansı kadar duru güzelliği ile de seyirciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin yüzü gülmeyen kızı Seher yani genç oyuncu Sıla Türkoğlu...