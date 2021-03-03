Kanal 7'deki Emanet dizisinin Seher'i poz verdi takipçilerini çıldırttı!

Dizinin yüreklere işleyen konusu ise annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman’ın kalplere dokunan öyküsü. Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman'ın imkansızlıkla dolu aşk hikayesi.