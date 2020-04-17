Kanal 7'de Yemin dizisinin başrol oyuncusundan flaş hareket! Diziye veda etti
Kanal 7'nin reyting rekortmeni günlük dizisi Yemin'de herkesi şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Yemin'in başrol oyuncusu Özge Yağız, diziye veda etti.
Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan ve reytingleri alt üst eden günlük dizisi 'Yemin' koronavirüs salgını sebebiyle diziye ara verdi. Bu salgın sürecinde ara veren dizide ise herkesi şaşırtan bir ayrılık yaşandı.
Karamel Yapım imzalı yayımlanan dizinin başrol oyuncusu Özge Yağız, diziye veda etti. TV100'den Birsen Altuntaş'ın verdiği habere göre, Ayhan Özen ile Serkan Mut'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizide, Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız, veda etti.
"Gökberk Demirci devam edecek": Sözleşmesi bittiği için böyle bir karar aldığı öğrenilen güzel oyuncunun, dizinin yapımcısıyla anlaşarak yollarını ayırdı. Aynı zamanda Özge Yağız'la sevgili olan dizinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci ise yeni sezonda ekipte yer almaya devam edecek.
Yemin dizisinin konusu ne?
Reyhan taşrada doğmuş; geleneksel tarzda yetişmiş mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Annesinin ölümünden sonra hem öksüz hem yetim kalan Reyhan’ın hayatı hiç ummadığı bir anda değişir. Dayısı gibi sevip saydığı ülkenin sayılı zenginlerinden Hikmet Tarhun, memleketi Erzurum’a yaptığı sürpriz ziyarette, genç kızdan oğlu Emir’le evlenmesini ister.