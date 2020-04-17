Kanal 7'de Yemin dizisinin başrol oyuncusundan flaş hareket! Diziye veda etti

Yemin dizisinin konusu ne?

Reyhan taşrada doğmuş; geleneksel tarzda yetişmiş mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Annesinin ölümünden sonra hem öksüz hem yetim kalan Reyhan’ın hayatı hiç ummadığı bir anda değişir. Dayısı gibi sevip saydığı ülkenin sayılı zenginlerinden Hikmet Tarhun, memleketi Erzurum’a yaptığı sürpriz ziyarette, genç kızdan oğlu Emir’le evlenmesini ister.