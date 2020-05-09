Kanal 7 Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a duygusal veda!
Kanal 7 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yemin'den Özge Yağız ayrıldı. Dizinin Emir'i Gökberk Demirci, rol arkadaşına duygusal bir mesajla veda etti.
Hafta içi her akşam Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisi, sezon finali yaptı. Dizide Reyhan karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Özge Yağız, Yemin dizisinden ayrıldı. Dizide Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı fotoğrafla partneri Özge Yağcı'ya veda etti.
Gökberk Demirci, paylaştığı kareye şu satırları not düştü:
"Başta bana Kazandırdığı ve bir Ömür kıymetini bileceğim bir Kalp, bir yuva için. Desteğini asla esirgemeyen, herzaman yanımızda olan sevgili izleyici, candan, fedakar bir ekip vb birçok şey için teşekkür ederim Yemin, teşekkür ederim Yemin ailesi.''
''Bizleri ailesinin bir ferdi olarak gören, kucak açan değerli izleyicilerimiz sizlere saygım, sevgim sonsuz. Kurulan bazı cümleleri yanlış anlayıp, üzülen, kırılanlar inanın onlar çok küçük bir kesimi ilgilendiren cümleler idi. Sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi iple çekiyor olacağım. Saygı ve sevgilerimle."
Öte yandan dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada Özge Yağız'ın gelecek sezon Yemin dizisinde yer almayacağı doğrulandı.