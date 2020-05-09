Kanal 7 Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a duygusal veda!

Gökberk Demirci, paylaştığı kareye şu satırları not düştü:

"Başta bana Kazandırdığı ve bir Ömür kıymetini bileceğim bir Kalp, bir yuva için. Desteğini asla esirgemeyen, herzaman yanımızda olan sevgili izleyici, candan, fedakar bir ekip vb birçok şey için teşekkür ederim Yemin, teşekkür ederim Yemin ailesi.''