Kanal 7 Yemin dizisinin Emir'i Gökber Demirci takipçisini ifşa etti bakın neler yazıyor
Kanal 7'nin reyting rekorları kıran dizisi Yemin'in yıldızı Gökberk Demirci, takipçisinden gelen mesajı ifşa etti.
Yemin dizisi başrol değişikliğiyle yeni sezona başlamış, hayranlarının tepkisi çekmişti. Dizide Reyhan'ı canlandıran Özge Yağız'ın ayrılığı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Başrol değişikliği hala hayranları tarafından kabul görmezken, bir takipçisi Gökberk Demirci'ye şaşırtan bir mesaj gönderdi.
Sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuya, "Aşık ayaklarına yatma biz artık bunları yemeyiz. Sen Cansu mudur nedir ona da Özge'ye baktığın gibi bakıyorsun. işte bu yüzden insanlar senden bir ayda nefret ettiler" dedi.
Demirci ise mesajı Instagram hesabından yayınlayarak, "Yazık ben çok üzülüyorum. Ama hiç olmazsa dizi olduğunun bilincindesiniz bu da iyi" dedi.
Gökberk Demirci: Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam , Osmanlı’da Derin Devlet , Cinayet, Gölge Takımı, Hayatımın Aşkı dizilerinde oynayan Gökberk Demircinin sinema kariyeri de bulunmaktadır.