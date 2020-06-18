Kanal 7 Yemin dizisindeki aşk gerçek çıktı Gökberk Demirci ve Özge Yağız beraber
Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisindeki aşk gerçek oldu. Özge Yağız ve Gökberk Demirci, sevgili olduklarını resmen ilan etti.
Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin başrollerinde olduğu Yemin dizisi geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gördü ve reytingleri alt üst etti. Reyhan ve Emir'im aşkını anlatan dizide Özge Yağız'ın ayrılığı seyirciyi üzse de sevenlerini mutlu edecek bir gerçek ortaya çıktı.
Dizide iki aşığı canlandıran Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin gerçek hayatta da birlikte olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sosyal medyada birbirlerinin her fotoğrafını beğenen ve yorum yapan çift kendilerini ele verdi.
Geçtiğimiz günlerde de Demirci, Yağız'ın fotoğrafına "Aydınlığım" mesajını yazdı, bu hamle 'aşk itirafı' olarak yorumlandı.
Öte yandan Eccho Rights firması tarafından yurt dışı dağıtımı yapılan Yemin dizisinden çok mutlu eden başarı haberleri geldi. Dizi yakın zaman sonra Güney Amerika ülkelerinde izleyicilerle buluşacak.