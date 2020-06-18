Kanal 7 Yemin dizisindeki aşk gerçek çıktı Gökberk Demirci ve Özge Yağız beraber

Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin başrollerinde olduğu Yemin dizisi geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gördü ve reytingleri alt üst etti. Reyhan ve Emir'im aşkını anlatan dizide Özge Yağız'ın ayrılığı seyirciyi üzse de sevenlerini mutlu edecek bir gerçek ortaya çıktı.