Kanal 7 dizisi Yemin'de flaş gelişme! Özge Yağız'ın ayrılığı hayranları isyan ettirdi

Özge Yağız’ın da ayrılık kararı vermesi, karakterin ölüme doğru yürüdüğü hissiyatı veriyor. Reyhan karakteri ölecek mi, gelecek sezon başka bir isim mi devralacak bilinmiyor. Ancak Özge Yağız, diziyi bırakma kararını net bir şekilde aldı. Yağız, diziden ayrılacağını şu sözlerle duyurdu: