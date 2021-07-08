Kanada'dan sonra İşimdi İngiltere'de! Yüzlerce kişiyi öldüren Omega dalgası Türkiye'ye gelir mi?

İklim uzmanları, son bir aydır dünyada kaydedilen bulguların aşırı sıcaklıklarda korkutucu bir artışa işaret ettiğini söylüyor. Bilim insanları geçen Haziran ayının dünya tarihindeki en sıcak 4. Haziran olduğunu açıkladı. OMEGA hava akımının neden olduğu sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken Türkiye ise yağışlı havaya teslim olmuş durumda.