Kanada'dan sonra İşimdi İngiltere'de! Yüzlerce kişiyi öldüren Omega dalgası Türkiye'ye gelir mi?
Kanada'yı ve ABD'nin bazı bölgelerini vuran sıcak hava dalgası şimdi de Avrupa'ya dayandı ve İngiltere geçen ay tarihinin en sıcak ikinci Haziran'ını yaşadı.
Kanada'da rekorları alt üst eden sıcak hava onlarca kişinin ölümüne neden oldu. ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor.
Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor. Geçtiği yerlere ani ölümler götüren cehennem sıcakları şimdi de Avrupa kapılarına dayandı. Türkiye ise yağışlara teslim olmuş durumda. Avrupa'nın teyakkuza geçtiği sıcak havanın Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğini ve son zamanlarda yaşanan sağanak yağışların ne kadar süreceğini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan Karar'dan Hava Asal'a yorumladı.
İklim uzmanları, son bir aydır dünyada kaydedilen bulguların aşırı sıcaklıklarda korkutucu bir artışa işaret ettiğini söylüyor. Bilim insanları geçen Haziran ayının dünya tarihindeki en sıcak 4. Haziran olduğunu açıkladı. OMEGA hava akımının neden olduğu sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken Türkiye ise yağışlı havaya teslim olmuş durumda.
ABD ve Kanada'yı kavuran sıcak havalar Avrupa'ya giriş yaptı. OMEGA hava akımı Türkiye'yi de etkileyecek mi? Yağışların sonunda kavrulacak mıyız?