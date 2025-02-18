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Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer

CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer

Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

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Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.

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Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.

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