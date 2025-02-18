Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı ters döndü şaşırtan görüntüyer
ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.
CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.
Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.