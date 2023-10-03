Kanada'da Türk avukat doğum yaptıktan 3 gün sonra öldü! Doğumda enfeksiyon kapmış
Bilkent Üniversitesi 2010 yılından mezun olan İstanbul Barosu'na kayıtlı başarılı avukat Sultan Tuğçe Alacacı Ersan, 3 yıl önce avukatlık programı için mühendis eşi Efe Ersan ile birlikte Kanada'ya yerleşti. Kanada'daki iki ayrı üniversitede katıldığı hukuk programlarını başarıyla bitiren genç avukat, 19 Eylül'de Aslan Efe adını verdikleri bebeğini doğurduktan 3 gün sonra enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden 2010'da mezun olan Sultan Tuğçe Alacacı, üniversite sınavında iyi bir puan alarak Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversiteyi de derece ile tamamlayan Tuğçe, İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak Şişli'de uluslararası bir hukuk ofisinde çalıştı. Ana dili gibi yazıp okuduğu İngilizce makaleler de kaleme alan genç avukat, hayatını mühendis Efe Ersan ile birleştirdi.
3 yıl önce Kanada'daki bir hukuk programından kabul alan başarılı avukat, eşi Efe Ersan ile birlikte bu ülkeye yerleşti. Toronto Metropolitan Üniversitesi'nde 1 yıl süren hukuk programının ardından Toronto Üniversitesi'nde de Uluslararası Hukuk alanında da eğitim aldı.
Bir yanda hamile kalıp bebeğini kucağına alacak olmanın mutluluğunu yaşan bir yandan da eğitimini başarıyla bitirmenin gururunu yaşayan Sultan Tuğçe Alacacı Ersan, 2 ay önce mezuniyetini bir fotoğrafla paylaştı ve altına şu sözleri yazdı: "Ontario Barosuna çağrıldığımı ve Ontario ve Türkiye'de çift vasıflı avukat olduğumu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."
"Toronto Üniversitesi'nde başlayan, deneysel eğitimleri tamamlarken avukatlık ve avukatlık sınavlarını geçmeyle devam eden 2 yıllık bir yolculuktu. Bilbo heyecanıyla bu maceraya çıktım ama yol boyunca birçok kez Frodo gibi hissettim, yalan söyleyemem. Yine de bu zorlu ve ödüllendirici yolculukta ailemden, arkadaşlarımdan ve akıl hocalarımdan sarsılmaz destek aldığım için şanslıydım, bu yüzden onlara çok teşekkür ederim."