Kanada'da Türk avukat doğum yaptıktan 3 gün sonra öldü! Doğumda enfeksiyon kapmış

"Toronto Üniversitesi'nde başlayan, deneysel eğitimleri tamamlarken avukatlık ve avukatlık sınavlarını geçmeyle devam eden 2 yıllık bir yolculuktu. Bilbo heyecanıyla bu maceraya çıktım ama yol boyunca birçok kez Frodo gibi hissettim, yalan söyleyemem. Yine de bu zorlu ve ödüllendirici yolculukta ailemden, arkadaşlarımdan ve akıl hocalarımdan sarsılmaz destek aldığım için şanslıydım, bu yüzden onlara çok teşekkür ederim."