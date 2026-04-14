Kan grubunuz kaderiniz mi? Bu kan grubundakiler bu hastalığa yakalanıyor
Çin Tıp Üniversitesi Shengjing Hastanesi araştırmacıları, 51 sistematik derleme ve meta-analizi kapsayan devasa bir çalışma yayımladı.
Yüzlerce sağlık sonucunun kan gruplarıyla ilişkisi test edilirken, yalnızca bir kan grubu ile Tip 2 Diyabet arasındaki bağlantı "en güçlü bilimsel kanıt" (Sınıf I) kategorisine girdi.
B kan grubu ile Tip 2 Diyabet arasındaki ilişkiyi inceleyen 2024 tarihli kapsamlı araştırma, bu kan grubuna sahip bireylerde hastalık riskinin ortalama yüzde 28 daha yüksek olabileceğini gösterdi.
Bulgular, kan grubu ile sağlık arasındaki bağlantılara dair uzun süredir tartışılan konulara yeni bir veri seti sundu.
Araştırmanın kapsamı geniş tutuldu
Çin’deki Shengjing Hastanesi ve Çin Tıp Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, toplam 51 sistematik derleme ve meta-analizi bir araya getirdi.