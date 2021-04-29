Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır diyet listesi!

Kan grubuna göre diyet ilk kez 1996 yılında naturopati uzmanı bir hekim olan Peter D’Adamo tarafından ortaya atıldı. Peter D’Adamo, kan gruplarına göre zayıflamak için besin seçimi ve aktivite düzeyi hakkında önerilerde bulundu önerileri kısa sürede dünya genelinde ilgi çekmişti. Ancak kan grubuna göre diyetle ilgili yapılan son araştırmalar,"kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta metabolik bir ilişki bulunmamakta" souncuna ulaşarak, kan grubuna göre beslenme düzeninin yanlışlığını ortaya koydu.